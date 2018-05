Crescono gli schianti in moto sulle strade della Valcellina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CLAUTEnnesimo incidente in montagna con protagonista un motocilista, ieri mattina alle 11, lungo la 251, sul ponte verso Barcis. La Valcellina e la Valtramontina da sempre sono le mete preferite per le gite dei centauri, ma da quando è stato chiuso a cause delle frane, il passo Rest, motociclisti e turisti (tanti stranieri, oltre a gitanti provenienti dalla Carnia) si riversano sull'altro fronte montano, dove pertanto gli incidenti si stanno moltiplicando. Ieri, il motociclista, un militare americano di 25 anni, andato a sbattere contro...