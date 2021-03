Cresce il numero di anziani senza assistenza. Le risposte? «Potenziare i congedi, accelerare vaccini, più sanità e servizi territoriali» secondo i sindacati. L'assistenza ad anziani e non autosufficienti in Fvg riguarda non meno di 80mila persone, concentrate in particolare nella fascia di età al di sopra dei 75 anni. A lanciare l'allarme sono le segreterie dei sindacati pensionati Cgil-Cisl-Uil con i rispettivi coordinamenti donne, preoccupati «dall'aggravarsi di un'emergenza che ricade sempre più sulle spalle delle famiglie e in particolare delle donne», dicono Daniela Vivarelli (Spi-Cgil), Renato Pizzolitto (Fnp-Cisl) e Magda Gruarin (Uilp). «Oltre a una riduzione dei posti letto in casa di riposo spiegano Vivarelli, Pizzolitto e Gruarin pari ad almeno il 30% di quelli occupati prima della pandemia, e stimabile quindi in oltre 3mila utenti, è ipotizzabile anche un impatto negativo sui circa 7mila utenti dell'Adi e anche nell'ambito del lavoro domestico. Considerato che solo tra gli over 80 i non autosufficienti sono quasi 30mila, e oltre 25mila nella fascia di età tra i 65 e gli 80 anni, esiste il forte rischio che una crescente quota di anziani bisognosi di assistenza resti senza risposte».

