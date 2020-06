LA SITUAZIONE

UDINE Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 144, due in meno rispetto a venerdì. Un paziente è in cura in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono 16. Si è registrato un nuovo decesso (344 in totale) a Gorizia ed è stato rilevato un nuovo caso di Covid-19, quindi analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus salgono a 3.304: 1.393 a Trieste, 997 a Udine, 698 a Pordenone e 216 a Gorizia. I totalmente guariti invece ammontano a 2.816 (2 più di ieri), i clinicamente guariti a 61 e le persone in isolamento domiciliare sono 66. I deceduti sono 196 a Trieste, 74 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

La Regione ha pure annunciato che finanzierà i lavori di efficientamento energetico, di adeguamento antisismico e degli impianti del centro diurno per disabili di Gemona. Lo ha detto ieri il vicegovernatore con delega alla Salute, politiche sociali e disabilità, cooperazione sociale e terzo settore, Riccardo Riccardi nel corso di un incontro con il sindaco di Gemona del Friuli, Roberto Revelant. Come è stato ricordato durante la visita, all'interno della struttura sono ospitate circa una quarantina di persone, provenienti per lo più dai comuni del Gemonese. L'attività del centro si concentra sui laboratori e sui percorsi di inclusione sociale. L'obiettivo è quello di far acquisire alle persone competenze e abilità finalizzate al poter vivere in maniera autonoma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

