HOTEL COVID

TRIESTE Indirizzi precisi, dettagliati, univoci per l'intero territorio del Friuli Venezia Giulia al fine di gestire in strutture diverse dagli ospedali e dalle abitazioni private le persone infettate dal Covid 19 ma senza sintomi o con sintomi lievi: è quanto ha approvato la Giunta regionale su proposta del vicepresidente e assessore alla Salute Riccardo Riccardi. Si tratta dei Covid hotel da adibire all'ospitalità e alla gestione esclusiva di pazienti colpiti dal virus che non possono, per le più svariate ragioni, essere alloggiati nelle loro case. L'esempio più ricorrente è l'assenza di locali adeguati a un efficace isolamento con la conseguente esposizione dei congiunti al rischio di contagio. Difatti queste persone non hanno necessità di assistenza ospedaliera, ma piuttosto spiega Riccardi di una collocazione residenziale specifica, che permetta loro di mantenere una condizione di adeguato isolamento nel caso in cui il contesto abitativo di origine non glielo permetta. Discorso analogo per alcune persone positive al test che si trovino in fase di dimissione dal contesto ospedaliero, che risultino clinicamente guariti ma non siano ancora negativizzati e che abbiano bisogno, quindi, di continuare ad essere correttamente isolati poiché ancora contagiosi.

Ma come assicurare da un lato l'alleggerimento degli ospedali e dall'altro la corretta assistenza sanitaria a queste persone positive? Ecco che le Aziende sanitarie regionali sono chiamate ad individuare, in rapporto ai loro fabbisogni, apposite strutture assistenziali intermedie, spiega l'assessore che illustra nel documento ufficiale approvato dalla Giunta Fedriga come tali strutture debbano presentarsi e con quali caratteristiche. Alle Aziende compete il triplice compito di trovare le strutture ricettive adatte, garantirvi con costanza la sorveglianza sanitaria agli ospiti, stabilire la tariffa omnicomprensiva di tutte le spese da corrispondere alla proprietà e farvi fronte con le risorse a disposizione: tale costo puntualizza la Regione assume la forma di tariffa giornaliera, che va definita nel rispetto dei consueti principi di economicità, efficacia ed efficienza e deve essere commisurata alla tipologia di servizi concordati.

CARATTERISTICHE

Gli hotel Covid, esclusivamente dedicati ripetiamo a pazienti positivi al test Covid 19 devono essere in regola con gli standard legislativi in termini di agibilità e sicurezza e devono presentare un accesso unico, opportunamente fornito di dispositivi di protezione individuale, con passaggio obbligatorio attraverso una postazione di accettazione alberghiera al fine di rendere più agevole la vigilanza sui soggetti che entrano ed escono. Non solo: il punto di accesso unico deve consentire l'accesso senza impedimenti al personale sanitario deputato all'assistenza e alle verifiche del caso, garantendo al tempo stesso percorsi preferibilmente differenziati per le pulizie fra sporco e pulito. Le camere devono presentare dotazioni standard di base e servizi igienici riservati in via esclusiva agli utenti-ospiti.

Colazione, pranzo e cena saranno serviti a ciascun paziente nella sua camera mediante confezioni monouso. Ogni ospite, al quo arrivo nella struttura ricettiva, dovrà ricevere lenzuola, asciugamani e coperte; nonché un kit di cortesia per le proprie esigenze igieniche e sacchetti per i rifiuti. Inoltre dovranno sempre essere disponibili al personale sanitario un termometro e un saturimetro, ossia lo strumento per misura il livello di ossigenazione del sangue. Al personale impiegato in questo speciale genere di strutture Covid deve, naturalmente, essere garantito un adeguato livello di formazione per poter operare correttamente e in massima sicurezza. Un hotel Covid deve assicurare il servizio di reception 24 ore su 24 e una costante attività di controllo sui soggetti che entrano ed escono dalla struttura; costoro è un preciso indirizzo della Regione devono necessariamente essere identificati e autorizzati. Infine, vanno messe a punto modalità di verifica dei dati anagrafici al momento dell'accoglimento dell'ospite e attività di accompagnamento dello stesso nella stanza assegnatagli, previa illustrazione delle regole di comportamento alle quali la persona ospitata dovrà attenersi.

Maurizio Bait

