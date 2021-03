COVID E CALCIO

UDINE Presentato alla Dacia Arena di Udine, con un evento in diretta streaming tramite la piattaforma Zoom e sulla pagina Facebook di Udinese Tv, il nuovo libro Una lezione da non dimenticare scritto dal professor Matteo Bassetti, direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. Il volume affronta le problematiche e le tappe della lotta al Covid-19 ed è stato esaminato a fondo in una lunga intervista realizzata dal giornalista di Udinese Tv Francesco Pezzella all'autore nell'auditorium dell'Udinese Club House. Sono intervenuti anche il vicegovernatore del Fvg Riccardo Riccardi, il direttore del Gazzettino Roberto Papetti, Magda Pozzo e il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino.

LO STOP

Tema caldo nel corso del dibattito lo stop arrivato anche da parte dell'Italia al vaccino AstraZeneca: Aifa ha fatto quello che hanno fatto altri Paesi europei - ha evidenziato Bassetti - oggi la Germania e noi italiani gli siamo andati dietro, secondo me con un atteggiamento che pagheremo pesantemente. C'è un corto circuito, abbiamo numerose persone vaccinate in Europa, meno di un effetto collaterale grave ogni 10mila vaccinati. Io penso che la gente da oggi in poi avrà meno fiducia nelle istituzioni. Perché la stessa istituzione che oggi lo mette momentaneamente in panchina domani lo dovrà approvare. Coi vaccini bisogna fare due cose: essere trasparenti ed essere rapidi». Nell'ambito della presentazione, il vicegovernatore Riccardi ha fatto anche il punto: La nostra campagna si basava molto su AstraZeneca. Sarà un duro colpo. Già prima della sospensione c'era il 10% di disdette delle prenotazioni. Noi seguiamo le priorità ma cerchiamo di costruire delle liste alternative. Dobbiamo accelerare, se vogliamo vincere la battaglia dobbiamo essere veloci». Anche Magda Pozzo ha sottolineato l'esigenza di una campagna vaccinale di massa che in Inghilterra ha portato ad un drastico calo di morti e contagiati permettendo, in ambito calcistico, di ipotizzare una riapertura parziale degli stadi. Su questo tema si è soffermato anche Bassetti: Penso che se sono stati aperti cinema e teatri allora si può aprire anche lo stadio. Il calcio è stato trattato male, avevo chiesto la vaccinazione per gli atleti, ma, purtroppo, c'è ipocrisia. Il distanziamento in uno stadio lo mantieni, grazie agli steward o al dispositivo che abbiamo testato qui alla Dacia Arena, quindi non vedo problemi. L'unico problema in Italia è l'ipocrisia. Mi è piaciuta l'idea dello Zenit di vaccinare chi compra un biglietto della partita in modo da far entrare solo i vaccinati.

I CALCIATORI

Sulla stessa lunghezza d'onda Pierpaolo Marino: «Sono d'accordo con Bassetti - ha detto il responsabile dell'area tecnica bianconera - sarebbe giusto vaccinare i calciatori perché hanno dato un messaggio positivo al paese. Noi all'Udinese dobbiamo dire grazie alla famiglia Pozzo perché siamo controllati con tamponi molecolari e rapidi ogni giorno. Ogni settimana vengono fatti tamponi anche a tutti i dipendenti».

