LA SITUAZIONE

UDINE Non si fermano i contagi da Covid-19 in regione. Sono arrivati a 257, infatti, i casi positivi al Coronavirus, con un incremento di 52 persone in 24 ore e si registrano due nuovi decessi che portano a 10 il numero totale di morti in Friuli. I deceduti, tutti con pluripatologie, sono 6 donne e 4 uomini con un'età media che supera gli 80 anni, tranne un caso di 62 anni. Sono deceduti una persona a Pordenone, 2 a Udine e 7 a Trieste. 11, invece, sono le persone guarite. E aumentano anche i contagi tra gli amministratori pubblici. È risultato positivo al test l'assessore comunale di Fiumicello Marco Ustulin: comune chiuso al pubblico fino al 18 marzo, il sindaco Laura Sgubin in quarantena e il resto della giunta a casa in quarantena preventiva.

CIVIDALE RESTA APERTO

Sei medici, 10 infermieri e 3 operatori di Cividale dirottati a Udine per l'emergenza, ma restano attive nel presidio cividalese le degenze, attività e prestazioni erogate dai servizi distrettuali, nonché l'attività radiologica per interni.

MASCHERINE AI MEDICI

Solidarietà a tutti gli operatori sanitari in prima linea per l'emergenza, «anche se ancora mancano i dispositivi di protezione che arrivano con il contagocce e i medici di famiglia non riescono a proteggersi adeguatamente», dichiara il presidente dell'ordine dei medici di Udine, Maurizio Rocco annunciando «che fra pochi giorni è atteso il picco dei contagi». Il pensiero dell'ordine è rivolto anche alle persone che lavorano a costante contatto con la gente: studi medici, cassiere nei supermercati «che devono essere messi in condizione di avere a disposizione adeguati presidi essenziali e i cittadini che affollano i supermercati dovrebbero pensare ai danni che, con questi comportamenti irresponsabili, provocano anche agli altri» dice Rocco, che domanda un maggior senso etico e civico a tutta la popolazione friulana.

SERVE SANGUE

All'emergenza da Coronavirus si somma quella per la mancanza di sangue e plasma: l'Ordine dei medici si associa all'appello dell'Afds e sprona tutti i donatori per evitare altre crisi sanitarie. L'appello stavolta lo lanciano anche le istituzioni. «Il calo delle donazioni, il 20% in meno nelle ultime due settimane, ha prodotto una significativa riduzione delle scorte del sangue: se la contrazione si protrarrà andremo incontro a criticità», affermano il presidente della Regione Massimiliano Fedriga e il vicegovernatore Riccardo Riccardi, sottolineando «che le strutture trasfusionali della Regione stanno lavorando insieme al volontariato del sangue per assicurare una corretta informazione ai donatori e garantire che le prenotazioni per andare a donare siano complete sia nei centri fissi che mobili, senza creare assembramenti nei centri di raccolta».

L'EMERGENZA NELL'EMERGENZA

Ospedali, strutture sanitarie e servizi alla persona rischiano di non venir più gestite, pulite e sanificate. È l'emergenza nell'emergenza che riguarda le cooperative sociali e di servizi. Si sta infatti registrando una pericolosa assenza di materiale dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, disinfettanti), dato «che il materiale viene dirottato dalle aziende fornitrici unicamente alla Protezione civile nazionale e addirittura sequestrato, in qualche caso, dalla Guardia di finanza». La denuncia arriva da Legacoop Fvg. «Chi svolge questi delicati lavori spiegano - non può lavorare senza protezione. Allo stesso tempo non può venir meno l'attività, indispensabile per sostenere la salute di tutti». Un problema portato sul tavolo del vicegovernatore Riccardo Riccardi che si è detto disponibile a cercare una soluzione. Al momento, purtroppo, le richieste inviate dalle cooperative a Regione e Protezione non hanno ottenuto alcuna risposta. «Se entro il fine settimana non arriveranno approvvigionamenti adeguati, le cooperative da lunedì saranno costrette a dare forfait».

RACCOLTA DI FONDI

Confindustria Udine promuove una raccolta fondi a sostegno del Dipartimento di anestesia e rianimazione dell'Azienda sanitaria universitaria di Udine, impegnato per assistere le persone affette da questo virus e non solo. Per ora in Fvg il numero di pazienti nelle terapie intensive è davvero contenuto: 11 persone su un totale di 59 ricoveri. A lavorare in affanno sono i laboratori alle prese con l'analisi di centinaia di tamponi. Ad oggi ne sono stati effettuati 2.825, oltre 200 in più in un solo giorno, di cui 419 in corso di analisi.

Lisa Zancaner

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA