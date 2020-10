LA SITUAZIONE

UDINE Torna a impennarsi il numero delle nuove positività da covid-19 in Friuli Venezia Giulia e con esso crescono ulteriormente anche i pazienti ricoverati nelle terapie intensive così come negli altri reparti. Altra criticità insorgente quella delle case di riposo che continuano a presentare focolai sparsi su tutto il territorio mentre da non sottovalutare la permeabilità del virus all'interno delle corsie degli ospedali.

I NUMERI DI GIORNATA

Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 406 nuovi contagi a fronte di 5.573 tamponi eseguiti per un rapporto di 13,7 in rialzo rispetto agli ultimi giorni. Purtroppo sono state quattro le nuove vittime con il bilancio complessivo che sale a 382 morti da covid dall'inizio della pandemia: una donna di 94 anni di Pordenone morta all'Ospedale di Pordenone e proveniente da una residenza per anziani, un uomo di 84 anni di San Quirino deceduto all'Ospedale di Pordenone, un uomo di 89 anni di Sacile morto in una residenza per anziani, una donna di 86 anni di Trieste deceduta nella Rsa San Giusto. I casi attuali di persone soggette a contagio attivo sono 3.766. Salgono a 35 i pazienti in cura in terapia intensiva (+4, erano due ad inizio ottobre) e a 146 i ricoverati in altri reparti (+7, erano venti ad inizio mese). Crescono però anche i totalmente guariti che sono 4.994 (+115), i clinicamente guariti sono 34 e le persone in isolamento 3.551.

I NUOVI POSITIVI

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 9.142 ma di questi 5.028 sono guariti. Sono 168 i nuovi positivi in provincia di Udine, 112 a Trieste, 76 nella Destra Tagliamento e 41 nell'Isontino ai quali si aggiungono 84 persone da fuori regione. Trasversale, eterogeneo e democratico il contagio ormai sta interessando la stragrande maggioranza dei comuni della regione (rimangono poco più di una ventina i comuni, sui 215, che non hanno ancora ritrovato il virus), il mondo della politica (dopo i tanti sindaci vedi la giunta regionale con il caso Pizzimenti e i conseguenti isolamenti degli assessori Bini, ieri poi negativo al tampone, e Zilli) nonché le varie categorie professionali (ieri quattro dipendenti contagiati in Prefettura a Gorizia, asintomatici). Tra i più colpiti ci sono oltre a Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone e Monfalcone - le città più grandi e popolose - Carlino (81) dove il sindaco ha invocato tamponi a tappeto a tutti i residenti, Sappada (37 positivi), Tolmezzo (36), Tarvisio (34).

LE SCUOLE

Sono stati segnalati alcuni casi di positività alla scuola primaria di Cavazzo, dopo quelli registrati a Forni Avoltri sempre in Carnia. Positiva al Covid anche un'educatrice di un asilo nido di Trieste e di un dottorando dell'Università degli studi di Trieste.

SLOVENIA BLINDATA

L'attraversamento dei valichi di frontiera è, in questo momento, assolutamente vietato sia per i cittadini italiani residenti in Fvg, in quanto provenienti da un territorio rientrante nel novero delle 14 regioni facenti parte della lista rossa slovena, che per i cittadini sloveni, anch'essi obbligati a non uscire neppure dai confini comunali in base alle direttive del decreto emanato dal governo Jansa». Lo ha detto la console slovena a Trieste, Tanja Mljac, intervistata sul fatto che i valichi minori non sono presidiati dalle forze slovene, dunque la circolazione internazionale e transfrontaliera sembrerebbe proseguire nonostante le limitazioni delle autorità di Lubiana.

