Costruzioni dopo 10 anni più assunzioni Ma ditte in calo

EDILIZIAUDINE Dopo dieci anni, finalmente i numeri ricominciano a marciare con il segno più davanti: anche per l'edilizia qualcosa si muove, anche se ancora, per Confartigianato, non si può parlare di uscita dalla crisi. Per la prima volta dal 2007 i lavoratori denunciati alla Cassa edile di Udine sono in aumento. Crollati del 50,9% nell'ultimo decennio, nel 2017 sono cresciuti di 8 unità. Poca cosa in valore assoluto, che il settore prende però come il segno dell'attesa inversione di tendenza. Confermata anche nei primi mesi 2018, con...