IMPRESEUDINE Potrà sembrare inconsueto che una grande azienda, nota nel mondo per i suoi cosmetici di altissima qualità, abbia scelto una medio-piccola città come Udine, invece di una metropoli o di una più nota città d'arte, per la sede centrale della sua filiale italiana, ma Germaine de Capuccini è un'azienda che non lascia nulla al caso e, quindi, una spiegazione c'è. «Noi forniamo cosmesi d'alta gamma a una selezionata clientela...