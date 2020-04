LE STORIE

UDINE Servizi non essenziali per le norme anti-Coronavirus e dunque azienda da chiudere fino a nuovo ordine. Per gli imprenditori interessati, un incubo: come fare a vivere e a pagare le bollette? «Reinventandosi», nel pieno rispetto delle norme, è stata la risposta data da alcune aziende. L'Agenzia regionale Lavoro & SviluppoImpresa ha scelto tre storie, provenienti dal mondo dell'artigianato (un'attività d'estetista, una legatoria e una profumeria) che ha proposto in un meeting online «per offrire degli stimoli e degli esempi ha detto la direttrice Lydia Alessio-Vernì -. Casi interessanti ha aggiunto -, perché giungono da settori in cui il fermo è scattato sin dall'inizio dell'emergenza e la riapertura ancora non si vede». Inoltre, ha proseguito Alessio-Vernì, «rappresentano attività che in questi anni hanno dato un'opportunità di lavoro a diverse persone, che ora si sono trovate ad affrontare una crisi inimmaginabile». A caratterizzare la capacità di «reinventarsi nell'emergenza» è stato l'utilizzo di Internet, un mondo rispetto al quale erano tutti imprenditori neofiti. Comune, inoltre, l'approccio iniziale alla Rete: non vendere innanzitutto, ma mantenere viva la relazione con i propri clienti, per riprendere quando le porte si riapriranno. Senonché la storia di ognuno ha avuto un'evoluzione piacevolmente diversa rispetto agli obiettivi iniziali o, forse, proprio grazie a quelli: gli habituè hanno cominciato a chiedere consigli e recapiti a domicilio, gli internauti hanno scoperto realtà che non conoscevano e si sono fatti avanti. Risultato? Non tutto è perduto. «Sono riuscita ad avere un reddito che mi ha consentito di chiudere i conti a fine mese», ha raccontato l'estetista Melissa Sacco. «Ho cominciato a fare tutorial perché le clienti mi chiedevano come continuare a curare la pelle in modo adeguato e il riscontro è stato inaspettato», ha raccontato. Grazie alla qualità dei rapporti con i propri fornitori, in possesso dei codici Ateco adeguati, ha potuto non interrompere la fornitura di quanto necessario per mantenere i trattamenti. Un'esperienza da cui non tornerà indietro, anche dopo che l'attività riaprirà. «Un'esperienza del tutto nuova», la presenza su Internet, anche quella che Emanuele Bonutti e socia si sono inventati per mantenere i legami della beauty tips triestina con clienti particolarmente esigenti e raffinati. «Abbiamo pensato a brevi video che pubblicavamo ogni sera», ha raccontato. Una sorpresa che ha convinto clienti vecchi e nuovi, tanto che «dai suggerimenti per nuovi filmati si è passati alle richieste di necessità e desideri che, come è nella nostra abitudine, abbiamo soddisfatto con l'invio a domicilio». E il lavoro non si è interrotto. Eva Seminara, dal 1999 titolare di una legatoria udinese attiva dal 1966, ha battezzato «Chiacchiere dalla Bottega» il suo debutto sul web, per il quale «ho scelto la professionalità di un esperto». Obiettivo, «accorciare le distanze e portare, grazie a Internet, le persone virtualmente in bottega. Un'idea che mi è venuta ascoltando le mie amiche che, nei giorni del confinamento casalingo, riordinavano i ricordi. Forse ho pensato lo stanno facendo in molti e il mio servizio potrebbe essere utile. Non potendo reinventare il mestiere ha sintetizzato Seminara ho reinventato il servizio».

A.L.

