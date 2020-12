LA REGIONE

TRIESTE (al) «Stiamo definendo tutte le modalità per consentire ai ragazzi di tornare a scuola in totale sicurezza il 7 gennaio. La situazione però è in continua evoluzione. Nelle ultime ore sono proseguiti gli incontri fra Regioni e Governo. Una decisione definitiva dovrà essere presa entro fine mese». È la sintesi che l'assessore regionale alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti in IV commissione consiliare, parlando dell'organizzazione del trasporto pubblico locale in vista del riavvio delle lezioni in presenza per i giovani delle scuole superiori. «Insieme a prefetti, sindaci e rappresentanti del mondo della scuola e delle aziende di trasporto ha aggiunto stiamo definendo le modalità per consentire il rientro. Le variabili in campo sono molte e per trovare le migliori soluzioni serve la massima collaborazione da parte di tutti». Stando alle disposizioni vigenti, il rientro in presenza il 7 gennaio deve essere assicurato al 75% degli allievi, mentre i mezzi di trasporto pubblico potranno viaggiare con un'occupazione del 50% rispetto alle possibilità. In regione sono state 10 le riunioni con i prefetti per definire i documenti operativi. Dalle analisi compiute, ha aggiunto Pizzimenti, «si è compreso che in alcune realtà sarà inevitabile differenziare l'orario di entrata a scuola dei ragazzi». Nello specifico, «il problema non si pone per Pordenone»; per Tarvisio, Latisana, San Giorgio di Nogaro, Cervignano e Trieste «al massimo gli ingressi potranno differire di un'ora». Per Udine, dove confluiscono migliaia di studenti, «l'entrata negli istituti dovrà essere dilazionata di due ore, per consentire ai mezzi di portare a termine due volte lo stesso tragitto», ha delineato Pizzimenti. «Scaglionare gli ingressi a scuola creerà solo problemi», ha ribattuto la consigliera Pd Mariagrazia Santoro, che ha ribadito la necessità di ricorrere ai mezzi privati.

