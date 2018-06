Così ci cambia la rivoluzione digitale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOUDINE Ormai il digitale è come un liquido amniotico in cui siamo immersi: l'unica cosa da fare, ora, è riuscire a capire come respirare. È per questo che nel suo 4° anno, l'anno della maturità, come l'ha definito il direttore artistico Jader Giraldi, Conoscenza in Festa ha deciso di affrontare il tema dell'universo digitale, dal punto di vista della formazione e della competitività, ma anche da quello dei cambiamenti psicologici che sta portando.Dal 27 al 30 giugno, il festival, organizzato dall'Ateneo friulano e dalla Conferenza...