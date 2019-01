Corsa al mattone, 59mila offerte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IMMOBILIUDINE In Friuli Venezia Giulia c'è voglia di vendere e salgono le quotazioni degli attici. Attualmente sono presenti 59.586 immobili in vendita e 8.451 in affitto, con un indice di circa 54 annunci per mille abitanti. Per quanto riguarda la vendita, i più gettonata sono gli appartamenti con 32.207 annunci in tutta la regione, seguiti da case indipendenti (19.899 annunci). Quanto agli affitti, invece, la tipologia più scambiata è costituita da appartamenti con 4.970 annunci, seguita da negozi (2.012 annunci). In regione il prezzo...