IL DIBATTITO

UDINE I corregionali all'estero come risorsa fondamentale in un momento economico incerto. Imprenditori che hanno trovato fortuna in Asia a confronto con rappresentanti dell'imprenditoria regionale che in Asia vorrebbero espandere i loro mercati. Il dibattito, incentrato su opportunità e strategie, andrà in onda questa sera su Udinese tv, alle ore 21, ed è la parte conclusiva del progetto Emergenza covid-19. I corregionali all'estero a sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia'' finanziato dalla Regione proposto e gestito dall'Ente Friuli nel Mondo insieme a tutte le associazioni riconosciute dei corregionali all'estero, facendo leva sul coinvolgimento e sulle potenzialità della rete planetaria degli emigrati dal Fvg. Alla puntata speciale di Fvg chiama mondo parteciperanno: Michele Cicigoi, Ceo di Medflix Limited Hong Kong, Marzio Morgante, Managing Partner Atatax, Paolo Sepulcri, Ceo Libra Ltd. Hong Kong, Cristian Vida, Vice Presidente Confindustria Udine, Graziano Tilatti, Pres. Confartigianato Fvg, Adriano Gigante, presidente Consorzio delle Doc Fvg, Franco Di Fonzo, presidente Cluster Arredo, e Loris Basso, presidente Ente Friuli nel Mondo.

