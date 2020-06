Nel periodo post-Covid, riprendono a 360° i controlli della Polizia Stradale nella Provincia di Udine. Lungo la tangenziale durante un servizio con il Telelaser Ultralyte di ultima generazione, un motociclista è stato fermato mentre stava circolando a 210 kmh, superando così oltre 100 kmh, il limite imposto dall'ente proprietario della strada. Si è giustificato dichiarando che visto il tratto rettilineo non ho resistito ad accelerare per provare le prestazioni del veicolo, scambiando la strada per una pista da corsa. L'infrazione è sanzionata dal Codice della Strada con importi tra 850 a 3.200 euro, con la sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno oltre alla decurtazione di 10 punti. Lungo il tratto dei cantieri dell'autostrada A4 sottoposto al limite massimo di 80 Kmh, un'auto è stata sorpresa a circolare a una velocità di 155 Kmh questa volta dal personale della Stradale di Palmanova. La velocità in questo caso è stata accertata attraverso l'apparecchiatura Provida (dispositivo installato su auto di servizio che misura la velocità del veicolo che precede nella marcia). In entrambi i casi la patente di guida è stata immediatamente ritirata e trasmessa alla Prefettura per il provvedimento di sospensione che varia da 6 mesi a un anno e applicata la sanzione amministrativa di 847 euro. Complessivamente sono state 12 le violazioni accertate nella settimana dalla polstrada, di cui 5 nei confronti di conducenti di camion.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA