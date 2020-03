LA VICENDA

UDINE Slitta di un mese l'avvio del porta a porta a Laipacco, San Gottardo, Udine Est e Di Giusto. Dopo l'annullamento degli incontri informativi di marzo causa coronavirus, infatti, il Comune di Udine ha chiesto alla Net di rimandare di 30 giorni la partenza della nuova modalità di raccolta che in quella zona della città era prevista per il primo aprile, una richiesta che la società partecipata ha deciso di accogliere. Le misure precauzionali contro la diffusione del contagio hanno spinto l'amministrazione comunale a decidere di cancellare le riunioni che erano già calendarizzate in questi giorni: si tratta i riunioni a cui di solito partecipano centinaia di cittadini, esattamente gli assembramenti che si consigliano di evitare in questo periodo. Il dato oggettivo ha spiegato il presidente della commissione ambiente, Giovanni Govetto -, è che, data la situazione, questi incontri non si possono fare. Era un calendario fitto perché riteniamo che sia fondamentale dare informazioni agli udinesi sulla nuova modalità di raccolta, ma non potrà svolgersi perché vi partecipano anche 400 persone a sera. Così, il sindaco Pietro Fontanini ieri ha ufficializzato lo slittamento del programma di incontri, che al momento è rimandato al mese di aprile, chiedendo al contempo al direttore della Net, Massimo Fuccaro, di rinviare ai primi di maggio la partenza del porta a porta. In ottemperanza a quanto previsto dagli ultimi decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'emergenza Covid-19 hanno detto il presidente Net, Andrea Cucchini, e Fuccaro -, abbiamo ritenuto di dover dare seguito alla precisa richiesta dell'amministrazione comunale di posticipare di 30 giorni gli incontri informativi e formativi del casa per casa previsti nella ex terza circoscrizione a marzo; ciò, perché mettiamo al primo posto la salute, oltre che nel rispetto delle disposizioni ministeriali. Il nostro compito hanno aggiunto -, è di informare e formare i cittadini rispetto alla raccolta casa per casa, utilizzando per ogni circoscrizione gli stessi strumenti e metodi, senza differenze; dunque, dovendo rinunciare agli incontri, che hanno riscosso un enorme successo e ritenuti indispensabili per informare, ma anche per un confronto sano e costruttivo con i cittadini, ci vediamo costretti a far slittare di 30 giorni anche l'avvio effettivo del servizio casa per casa. Nessun allarme, ci faremo trovare ovviamente pronti, come sempre, per ripartire quando la situazione contingente lo permetterà. Incontrerò comunque i presidenti di quartiere ha detto Govetto -, per informarli e fissare i nuovi incontri. Nessuno si senta offeso per non essere stato preventivamente contattato, ma evidentemente fare riunioni, in particolare questa settimana, è sconsigliabile. Nulla cambia, invece, per i quartieri (Chiavris, Paderno e Godia), dove il porta a porta rimane confermato per giugno. . Intanto il Comune accelera sui 600 composter che verranno consegnati gratuitamente ai cittadini e che porteranno anche ad una riduzione della Tari. Il bando per la fornitura è in via di stesura ha concluso Govetto -, e confidiamo di averli entro la primavera.

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

