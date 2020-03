LA PREVENZIONE

PORDENONE Otto casi di coronavirus impongono alla Regione un rapido dietrofront: scuole e università chiuse da oggi fino a domenica, questo si legge nell'ordinanza firmata dal presidente Massimiliano Fedriga subito dopo aver avuto il via libera da Roma. Che l'aria fosse cambiata lo si era capito fin dalle prime ore della mattina di ieri, quando la notizia del primo contagio a Gorizia nell'arco di qualche ora si è moltiplicata fino a portare il numero di otto: due goriziani, tre udinesi, una triestina e, nella tarda serata di ieri, dopo il tampone, sono state registrate altre due positività a Trieste. Non sono gravi e si trovano in quarantena domiciliare. Sono entrambi stati affidati al sistema sanitario.Quattro sono stati contagiati dopo aver partecipato il 20 febbraio a un incontro all'Università di Udine al quale era presente una persona proveniente dal Piemonte, risultata positiva al Coronavirus. Fatto questo che ha spinto il presidente Fedriga ha chiedere la chiusura di scuole e atenei in Friuli Venezia Giulia per un'altra settimana. L'ordinanza non riguarda invece cinema, musei, attività culturali e sportive che, però, dovranno seguire le linee guida e del buonsenso laddove si parla, ad esempio, di evitare gli assembramenti e di osservare scrupolosamente le norme igieniche basilari.

IL PRESIDENTE FEDRIGA

L'obiettivo è chiaro: abbassare il rischio il più possibile, Circoscrivere i casi e muoversi rapidamente per cercare di fermare ogni possibile ulteriore contagio. Un obiettivo importante, quello che si è posto il presidente Fedriga partendo proprio dall'ordinanza di chiusure di scuole e atenei. «Rischiamo di alleggerire troppo le misure di prevenzione visti i nuovi casi - ha rimarcato - e poi università e scuole sono possibili veicoli di contagio».

L'ASSESSORE RICCARDI

«Si tratta di misure cautelative - spiega Riccardo Riccardi, vicepresidente della Regione con delega alla Salute e alla Protezione civile -. Per adesso in Friuli Venezia Giulia non ci sono ricoverati a causa del coronavirus. Posso dire che il sistema sta funzionando: solo oggi pomeriggio abbiamo fatto 234 tamponi e in totale le persone in contumacia sono 122. E stiamo ricostruendo la filiera delle persone che hanno avuto contatti con i sei contagiati, così da poter intervenire rapidamente e limitare la diffusione del virus».

IL SINDACO CIRIANI

Il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani non ha dubbi: quelle prese dal presidente Fedriga «sono misure precauzionali corrette. I ragazzi sono più protetti, ma sono un potenziale veicolo di contagio. Per quanto riguarda le attività sportive, le società dovranno seguire le linee guida, evitando ammassamenti di bambini o situazioni che potrebbero esporli a contagio».

LA PROVINCIA

Da oggi e per un'altra settimana, dunque, asili, scuole di ogni ordine e grado, oltre alle sedi universitarie di via Prasecco, rimarranno chiuse per altri sette giorni in tutta la provincia. Il che significa per alcuni maggior tranquillità e sicurezza, per altri il problema di recuperare qualche baby-sitter dell'ultima ora, approfittando magari di nonni o amici disponibili. Sui social già sabato teneva banco la discussione, sfociata in alcuni casi in una rissa verbale, tra favorevoli e contrari all'apertura delle scuole. Alcune mamme avevano candidamente annunciato che avrebbero tenuto i loro figli a casa, soprattutto i piccoli che pranzano in mensa. «Spesso situate in locali stretti e non adeguati - ha sottolineato Mario Bellomo della Cgil scuola - e nelle scuole primarie e dell'infanzia la situazione non sarebbe stata facile da gestire».

Susanna Salvador

