Coppia sommersa dai debiti si appella alla salva suicidi

IL DECRETOUDINE Ex finanziere, dopo aver abbandonato la professione per motivi di salute - a quanto sostengono i suoi legali - si è ritrovato sommerso dai debiti per la crisi che avrebbe investito il ristorante-pizzeria della moglie, che sarebbe anche finita nel mirino di un raggiro, sempre secondo gli avvocati della coppia, originaria della provincia di Como che ora vive in un piccolo comune friulano. Un cumulo di debiti di importo consistente, di oltre 176mila euro complessivi. Ma il giudice del Tribunale di Udine, con un decreto datato 18...