L'OPERAZIONE

RAVASCLETTO Importante operazione dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo sul fronte dei reati contro il patrimonio ai danni delle persone anziane che tra furti e rapine nell'ultimo mese e mezzo hanno visto diverse vittime tra Carnia e Tarvisiano, soprattutto tra coloro i quali vivono in località isolate.

I militari dell'Arma carnica, guidati dal comandante Diego Tanzi, a seguito della denuncia presentata da un'ottantenne di Ravascletto, visitata nel corso dell'estate dai malviventi, sono riusciti a ricostruire la vicenda, traendo in arresto una coppia, marito e moglie, residenti a Udine. Si tratta di S.H. quarantasettenne e E.Z. Quarantacinquenne, entrambi pregiudicati.

LE INDAGINI

Le attività delittuose sono state da subito sottoposte ad un'attenta attività info-investigativa sul territorio al fine di poter acquisire quanti più elementi possibili per individuarne gli autori. La delicata e impegnativa attività d'indagine condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Tolmezzo, con la collaborazione di tutte le Stazioni della Compagnia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine, ha portato all'individuazione di due soggetti, che sono stati tratti in arresto l'8 ottobre scorso.

LA SCOPERTA IN SETTEMBRE

I due sono stati identificati quali autori materiali di un furto in abitazione commesso nel mese di luglio ai danni dell'anziana donna della Val Calda. La vittima ha scoperto il furto solo nel mese di settembre, quando verificando l'estratto conto del banco posta, ha constatato l'ammanco di ben 13.000 euro, prelevati in più riprese dal mese di luglio, tramite la carta bancomat che le era stata sottratta dall'abitazione.

A seguito della denuncia, quindi, i militari della Compagnia di Tolmezzo sono riusciti ad identificare i coniugi, riuscendo a ricostruire i loro movimenti, collocandoli sia presso l'abitazione della vittima al momento del furto, che nelle varie località dove sono state effettuati i prelievi fraudolenti. Attesi gli elementi di prova raccolti a carico dei due, nei loro confronti è stato emesso un ordine di applicazione cautelare in carcere, eseguito in data 8 ottobre, e gli stessi sono stati tradotti rispettivamente presso il Carcere di Udine e di Trieste.

NELL'ABITAZIONE DEI LADRI

I militari durante la fase esecutive dell'arresto, hanno effettuato una perquisizione domiciliare durante la quale sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro diversi arnesi da scasso, passamontagna e una replica in acciaio di una pistola priva di tappo rosso.

GIOIELLI RECUPERATI

Ma sono stati recuperati anche diversi oggetti di valore, orecchini, collane, gioielli e monili, probabilmente riconducibili ad altri furti o forse anche alle rapine che sono state messe a segno in Alto Friuli sempre nelle scorse settimane.

