PALMANOVA «Se non ci fossimo attrezzati a livello di pianificazione per affrontare questa emergenza non saremmo stati in grado di dare un importante aiuto alle strutture sanitarie della Lombardia ricoverando nelle nostre terapie intensive dieci pazienti gravi affetti da Covid-19». Lo ha detto ieri a Palmanova il vicegovernatore Riccardo Riccardi, nella videoconferenza sull'emergenza coronavirus con l'Assemblea dei sindaci dell'Ambito Valli Dolomiti Friulane. Come ha spiegato il vicegovernatore, fin da subito si è lavorato per ampliare la disponibilità delle terapie intensive, partendo dai 29 posti iniziali ai 78 attuali e fino ai 100 che verranno allestiti nella prossima settimana. Inoltre, sul piano del contenimento, si sono adottate immediatamente misure di prevenzione, come la chiusura delle scuole. «Richiesta avanzata quando non avevamo registrato ancora un contagiato», ha ricordato Riccardi. Affrontando il tema delle protezioni individuali, ha rimarcato come il Governo centrale abbia inserito le forniture tra i compiti della gestione commissariale nazionale. «Da questa scelta finora non si sono visti in tutto il Paese risultati incoraggianti. Per questo abbiamo cercato di muoverci per il bando per l'acquisto di mascherine destinate alla popolazione, prodotte da aziende del territorio, affidando ai Comuni le modalità di distribuzione. Dal punto di vista clinico, il vicegovernatore ha spiegato che in regione l'età media delle persone decedute per coronavirus è di 83 anni e la mortalità è determinata dalla presenza di altre patologie. Sulla questione relativa alle residenze protette, la strategia della Regione, dove possibile, è del contenimento e della cura delle persone all'interno delle strutture attraverso un'unità operativa specializzata, per limitare l'ospedalizzazione e quindi le possibilità esterne di contagio. Infine, saranno online da oggi le indicazioni operative della Direzione Salute a supporto delle persone con disabilità.

