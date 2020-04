CONTROLLI

UDINE Una struttura chiusa, la Primula a Trieste, 15 altre residenze controllate ma al momento senza evidenze particolari. Per due di queste non sono escluse comunque ulteriori ispezioni esplorative. Anche in Friuli Venezia Giulia il Nucleo Tutela della salute dei Carabinieri ha passato al setaccio le case di riposo, in molti casi divenute focolai critici con l'emergenza coronavirus.

IL CASO PRIMULA

Nell'ambito delle disposizioni emanate a livello nazionale in regione i Nas di Udine si sono occupati di quindici strutture, da Zoppola a Paluzza, da Mortegliano alla Quiete di Udine a Cervignano, fino ad arrivare a Trieste. E proprio nella residenza Primula, situata in via del Molino a Vento nel capoluogo giuliano, dove 39 persone su 40 sono state trovate positive al Covid-19 nei giorni scorsi, i militari hanno posto i sigilli. Il controllo, avvenuto in collaborazione col Dipartimento di prevenzione, ha portato ad un'ordinanza di sospensione dell'autorizzazione e all'immediata evacuazione dei rimanenti 21 ospiti alloggiati, tutti positivi al Covid-19, poiché a seguito delle verifiche effettuate sono emerse gravi carenze organizzative nella gestione della struttura. Gli altri erano già stati trasferiti in altri centri del territorio di Trieste, idonee per la cura dell'epidemia. Tra l'altro proprio nei giorni scorsi la procura di Trieste aveva aperto un'inchiesta giudiziaria contro ignoti, in conseguenza della presentazione di un esposto. L'indagine della magistratura andrebbe ad indagare sul presunto reato di procurata epidemia.

LA SITUAZIONE IN FRIULI

Una decina i centri per anziani verificati in provincia di Udine, dalla montagna al Friuli collinare, dalla Bassa a Udine città. I militari del Nas guidati dal capitano Fabio Gentilini hanno acquisito dati, documentazioni e protocolli, secondo quanto impartito a livello nazionale dopo la dichiarazione dello stato di emergenza. Le verifiche sono motivate dalla necessità di un'azione di vigilanza presso le strutture ricettive sanitarie e socio assistenziali destinate ad ospitare persone anziane e con disabilità, attività attinenti il rispetto della normativa di sicurezza dei luoghi di lavoro, sia come mancanza di dispositivi di protezione individuale che di formazione del personale al fine di prevenire la propria incolumità e, di conseguenza, quella degli ospiti. Al momento non sono emerse particolari criticità e le condizioni delle strutture sono apparse abbastanza buone così come quelle del personale. Si è trattato di verifiche amministrativo-sanitarie su mense, protocolli, numero degli ospiti e dotazioni. Ulteriori accertamenti esplorativi potrebbero arrivare per due delle case di riposo più colpite in fatto di decessi, ovvero Mortegliano e Paluzza. «I carabinieri del Nas ha spiegato il procuratore capo di Udine, Antonio De Nicolo hanno avuto una direttiva nazionale e quindi stanno effettuando i relativi controlli. Per il momento ha poi aggiunto i nostri uffici non hanno ricevuto alcun esposto o segnalazione, né, tantomeno, denunce da parte di chicchessia. Nessun allarmismo dunque ma normale attività di controllo. Sono comunque in corso accertamenti di natura amministrativa e non è escluso che possano portare a eventuali risvolti di tipo penale. Per ora non c'è da dire di più, se non che valuteremo il da farsi», ha concluso il procuratore.

IL QUADRO NAZIONALE

Sono 104 le strutture per anziani non conformi alla normativa sulle 601 controllate a livello italiano, pari al 17%, ben 61 le persone denunciate e altre 157 sanzionate per un ammontare complessivo di oltre 72mila euro. Questo il bilancio reso noto dal comando carabinieri per la tutela della salute. «A causa delle gravi carenze strutturali ed organizzative sono stati eseguiti provvedimenti di sospensione e di chiusura nei confronti di 15 attività ricettive, giudicate incompatibili con la permanenza degli alloggiati, determinando il trasferimento degli stessi in altri centri». Complessivamente, dall'inizio dell'anno i Nas hanno eseguito controlli in 918 centri, di cui 183 sono risultate irregolari, circa il 20%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA