CONTROLLI

UDINE Tra le oltre 117mila mascherine sequestrate in tutta Italia dai Carabinieri del Nas, anche in Friuli Venezia Giulia una partita da 1.200 dispositivi di protezione individuale di categoria filtrante FFP2 e FFP3 riportanti una marcatura CE non conforme sono stati bloccati dai militari del nucleo antisofisticazione di Udine. Il sequestro dei dispositivi, eseguito presso un magazzino logistico di distribuzione del Pordenonese, ha un controvalore di circa 10.000 euro. L'operazione rientra nell'ambito delle iniziative predisposte dai militari dei Nas in tutta Italia, per fronteggiare potenziali illeciti durante l'attuale emergenza sanitaria; una particolare attenzione è stata dedicata ai controlli sulla regolarità delle attività distributive di dispositivi medici e di destinazione d'uso sanitario.

Continuano nel contempo anche i controlli su strada delle forze dell'ordine a Udine dove nel tardo pomeriggio di martedì gli agenti della Polizia di Stato sono stati allertati da alcuni residenti della zona di via Eritrea, i quali avevano notato, poco prima, un assembramento ingiustificato di un gruppo di giovani. Ai poliziotti giunti sul posto i ragazzi si sono giustificati dicendo che erano usciti per trascorrere qualche ora in compagnia. Alcuni di loro non indossavano mascherine e guanti. Per tutti è scattata la sanzione, prevista dalla normativa.

Quella di martedì è stata comunque una giornata positiva sul fronte dei controlli anti Covid-19 sul territorio regionale. Come riferisce la Prefettura di Trieste, le forze dell'ordine hanno verificato le autocertificazioni di 3.734 cittadini e solo in 97 casi chi si stava spostando non aveva un valido motivo per farlo ed è stato quindi multato. Un dato decisamente più basso, quindi, rispetto ai giorni precedenti. Tra le persone fuori casa, però, si è segnalata anche una persona in quarantena obbligatoria perchè positiva al Coronavirus. In questo caso è scattata una denuncia per delitto colposo contro la salute pubblica'. Altre quattro persone sono state denunciate per falsa attestazione sull'identità, mentre sono 11 le denunce per altri reati. Continuano pure i controlli sulle attività commerciali: gli esercizi sottoposti ad accertamento ieri sono stati 1.263 e non si segnala alcuna irregolarità.

