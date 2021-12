CONTROLLI

UDINE Non solo controlli per il rispetto delle normative anti-Covid ma anche prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'ambito di un servizio di controllo del territorio, i finanzieri del Comando Provinciale di Udine hanno eseguito una serie mirata di interventi nell'area di Borgo Stazione a Udine, fermando e identificando cinque persone trovate in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana. L'attività è stata svolta dai Baschi Verdi del Gruppo di San Giorgio di Nogaro e dai militari del Gruppo di Udine, con il supporto di una unità cinofila antidroga. Le persone fermate sono state segnalate alla competente Autorità prefettizia in relazione all'illecito amministrativo. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate per la loro successiva distruzione. L'intervento mira a contrastare le situazioni di illegalità e degrado nella zona di Borgo Stazione e dà attuazione all'intensificazione dei controlli disposta dal Prefetto di Udine, anche con riguardo al rispetto delle misure per il contenimento dell'epidemia da Covid 19. In tal senso, le Fiamme Gialle hanno complessivamente controllato 15 esercizi commerciali e 52 persone nel quartiere della stazione, verificando il corretto adempimento delle prescrizioni in materia di certificazione verde (il cosiddetto green pass).

In collaborazione con i funzionari dell'Agenzia Monopoli Fvg, i militari del Comando provinciale Guardia di Finanza di Udine, nell'ambito di una campagna nazionale finalizzata alla repressione del gioco illegale, hanno sequestrato in un locale udinese sette apparecchiature elettroniche definite totem', ovvero personal computer, collegati via internet su piattaforme estere. Un'irregolarità che prevede multe fino a un massimo di 350.000 euro. Sarà effettuata, inoltre, la ricostruzione dell'imposta unica evasa, fino a un massimo di 460.000 euro, a cui dovranno aggiungersi le sanzioni e gli interessi di legge, per un totale complessivo superiore a un milione di euro. I risultati accertati saranno utilizzati anche per il calcolo della tassazione ai fini delle Imposte Dirette, in relazione all'ammontare delle giocate effettuate illegalmente. In sede di accesso al locale, i finanzieri hanno anche verificato il rispetto delle disposizioni in materia di certificazione verde Covid; delle 29 persone presenti nell'esercizio, tre erano sprovvisti di Green Pass. A loro e al gestore sono state contestate le multe previste, che vanno da 400 a 1.000 euro ciascuno.

