UDINE È stato arrestato il pakistano di 25 anni che venerdì pomeriggio ha aggredito e poi sputato contro un carabinieri in servizio nell'ambito dei controlli per il rispetto delle misure di contenimento del coronavirus. Una pattuglia dei militari dell'Arma della Stazione di Martignacco, supportata dai colleghi del Radiomobile di Udine, era intervenuta in piazzale D'Annunzio a seguito della segnalazione di un assembramento ingiustificato di cittadini stranieri. I carabinieri hanno identificato due fratelli di 25 e 28 anni, cittadini pakistani, pregiudicati e senza fissa dimora, irregolari sul territorio nazionale. Durante il controllo il primo, in evidente stato di ubriachezza e senza motivo, ha dato in escandescenze e si è scagliato contro i militari, spintonandoli e sputando in faccia a uno di loro. Dopo una breve colluttazione, il 25enne è stato bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. I due sono stati pure denunciati rispettivamente per inosservanza del divieto di ritorno a Udine e del decreto di espulsione dal territorio nazionale, nonché sanzionati amministrativamente per essere stati sorpresi sulla strada senza giustificato motivo. L'arrestato, mentre veniva accompagnato in caserma, ha danneggiato l'auto dell'equipaggio della Sezione Radiomobile. Al termine degli accertamenti, è stato condotto in carcere di Udine, a disposizione della Procura. Il caso è stato seguito dal sostituto procuratore Viviana Del Tedesco, che ha coordinato fin da subito l'operazione. Sono 1352 le persone controllate venerdì in regione dalle forze dell'ordine. Di queste, 81 sono state sanzionate per inosservanza. Si registrano inoltre altre 13 persone denunciate per altri reati. I militari della stazione di Martignacco hanno denunciato un vicentino di 42 anni, pregiudicato, a seguito di una denuncia sporta da un uomo di 66 anni, che aveva messo in vendita on-line un apparato radio d'epoca, venendo truffato al momento del pagamento.

