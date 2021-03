Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CONTROLLIUDINE Cene clandestine, bevute di nascosto, guida in stato di ebbrezza, overdose, rifiuto di indossare le mascherine e insulti alle forze dell'ordine. Raffica di controlli e multe in regione per il mancato rispetto delle normative anti-covid. In provincia di Udine in particolare una donna, di 40 anni, è stata denunciata e sanzionata dalla Polizia per essersi rifiutata di indossare la mascherina e di fornire le proprie generalità...