Sulla A23 Udine-Tarvisio, per programmati lavori di ispezione e controlli sui viadotti di svincolo, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 20 di questa sera alle 6 di domani, sarà chiusa la stazione di Pontebba, in entrata verso Udine e verso Tarvisio e in uscita da entrambe le direzioni. In alternativa, si consiglia di utilizzare l'uscita della stazione di Carnia o l'entrata della stessa in direzione Udine. I veicoli leggeri diretti al confine di Stato potranno percorrere la Strada statale 13, verso l'Austria, attraversare l'abitato di Tarvisio e immettersi sulla A23 Udine-Tarvisio, allo svincolo libero di Tarvisio nord, mentre, i mezzi pesanti diretti al confine di Stato, dovranno sostare obbligatoriamente all'Autoporto Doganale di Pontebba - località San Leopoldo.

Il traffico di mezzi pesanti è quello che, dopo l'emergenza Covid-19, sta dando i maggiori segnali di ripresa. La A34 Villesse-Gorizia, da quando è diventata autostrada rappresenta un'ottima alternativa alla A4 per i flussi di merci da e per il Centro ed Est Europa, anche perché l'infrastruttura può contare sull'autoporto Sdag (società che gestisce l'interporto di Gorizia e le strutture confinarie del valico di Sant'Andrea-Vrtojba) un centro logistico che sta conoscendo una nuova stagione.

