Due giovani afghani, stipati in uno spazio angusto di un semirimorchio con targa bulgara, sono stati rintracciati nella giornata di martedì dalla Polizia stradale di Palmanova lungo l'A4 nei pressi del casello di Latisana. La segnalazione è arrivata da un solerte camionista friulano che aveva notato dal tir che lo precedeva, un movimento simile a quello delle teste di esseri umani. Infatti, nel mezzo pesante, in uno spazio di non più di 25 centimetri, sono stati trovati i due. Gli agenti hanno appurato il conducente del tir aveva fatto una sosta di 11 ore in territorio sloveno, era entrato da un valico a Trieste ed aveva fatto una brevissima sosta in un autogrill, il tempo di un caffè. Proprio lì i giovani afgani avevano praticato un taglio al telone, per poter respirare agevolmente ed è per tale motivo che sono stati scorti dagli utenti. Considerata l'attuale emergenza sanitaria connessa al virus Covid 19, è stato richiesto l'ausilio del personale della Questura di Udine per il trasporto in sicurezza dei clandestini. Il medico presente alla Cavarzerani ha accertato l'assenza di sintomatologie. Sono scattate le procedure di espulsione. Lungo la A23 invece nei pressi di Chiusaforte, è stato intercettato un autoarticolato di ben 44 tonnellate, che procedeva zigzagando. Il conducente, un cittadino turco 54enne,all'alcoltest ha fatto registrare un valore di 2,73 grammi di alcol per litro di sangue. Il veicolo è stato immediatamente sequestrato dalla Polstrada ed il conducente indagato per il reato di guida in stato di ebbrezza. Patente ritirata. Il mezzo era partito dal porto di Trieste ed aveva percorso oltre 100 chilometri. Martedì sono 3.291 le persone controllate in Friuli Venezia Giulia. Di queste, 66, in calo rispetto alle 111 di ieri, sono state sanzionate e una è stata denunciata per falso. Una persona è stata invece denunciata per aver violato la quarantena. Ieri 1.095 esercizi commerciali controllati: il titolare di un'attività è stato sanzionato.

