Alla vigilia delle ulteriori restrizioni da zona rossa, anche in provincia di Udine si sono intensificati i controlli delle forze dell'ordine per il contenimento della pandemia nel capoluogo friulano e nell'hinterland udinese.

Gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Udine hanno eseguito, nel pomeriggio e nella serata di venerdì, verifiche in 50 locali e hanno controllato complessivamente 130 persone. Al termine dell'attività, il bilancio è di quattro persone nei confronti delle quali i poliziotti hanno elevato multe per mancato rispetto delle norme anti-Covid. Sono finiti nei guai anche due locali pubblici, a Udine, il bar Borgo Pracchiuso di via Pracchiuso, e il Bar Vanity, a Plaino di Pagnacco. All'interno del bar del paese alle porte di Udine, alcuni avventori stavano consumando bevande seduti ai tavoli. Il titolare e i clienti sono stati multati (400 euro la sanzione, 280 se pagata entro 5 giorni). Oltre alla polizia sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale. In via Pracchiuso, invece, alcune persone, che avevano acquistato bevande all'interno del locale, sono state multate perché stavano bevendo vicino al bar. Per entrambi è scattata anche la sanzione accessoria della chiusura per due giorni. Gli attenti controlli disposti dalla Questura, a tutela della incolumità della cittadinanza in questo delicatissimo momento, sono continuati pure nell'intera giornata di ieri e proseguiranno anche oggi, ultimo giorno di arancio in Friuli Venezia Giulia. Tre persone sono state sanzionate invece dalla Polizia Locale di Tavagnacco intorno alle 18 di venerdì perché sorprese a consumare bevande nelle adiacenze di un locale pubblico a Feletto Umberto di Tavagnacco, in piazza Libertà. Per loro è scattata la sanzione prevista dalla normativa anti Covid-19, che prevede il pagamento di una multa di 400 euro, ridotta se pagata entro 5 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA