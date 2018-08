Controlli intensificati per l'estate sicura In tre giorni al setaccio 287 persone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLIZIAUDINE Anche nel capoluogo friulano durante la bella stagione sono stati potenziati i controlli, a garanzia della sicurezza dei cittadini friulani. L'operazione che è stata ribattezzata Estate sicura, coordinata dal Servizio controllo del territorio della Direzione centrale anticrimine, per prevenire e reprimere i furti in abitazione ed altre tipologie di reati a carattere patrimoniale e non, è stata avviata in tutta Italia. La Questura di Udine è stata coinvolta, assieme a quelle di altri 20 capoluoghi di provincia, nell'operazione...