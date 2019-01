Controlli in stazione Tre denunce per droga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'OPERAZIONEUDINE È di tre persone denunciate e quasi mezzo etto di droga sequestrato, tra hashish e marijuana, il bilancio di un'operazione finalizzata al contrasto di attività illecite in stazione a Udine posta in essere mercoledì pomeriggio dalla polizia ferroviaria. In circa tre ore di attività, eseguita da una ventina di agenti della Polfer con l'ausilio dei colleghi della squadra di polizia giudiziaria del Compartimento di polizia ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia e di due unità cinofile della Guardia di finanza di Tarvisio e...