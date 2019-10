Controlli agli studenti, 12 corriere al setaccio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

QUESTURAUDINE Due arresti e tre denunce a piede libero. È l'esito dei controlli straordinari disposti dal questore di Udine in città. In tre giorni, sono state identificate 265 persone, controllati 60 veicoli e 7 pubblici esercizi, al titolare di uno dei quali ieri è stata sospesa la licenza per 15 giorni per motivi di ordine e sicurezza pubblica, elevate 2 contravvenzioni al Codice della strada. Il 10 ottobre un giovane, controllato dagli agenti, avrebbe dato in escandescenza, scalciando e sputando, ed insultando i poliziotti. È stato...