IL BILANCIO

UDINE Oltre 3.200 sanzioni amministrative, 75 i denunciati per falsa attestazione a pubblico ufficiale, 287 per altri reati. Altre 18 le persone contagiate denunciate per inosservanza alle misure di contenimento. Ci sono state poi 57 attività commerciali chiuse, di cui 36 all'atto dell'accertamento violazione. E' stato un 2020 caratterizzato nella quasi totalità dalla pandemia da Covid 19, quello portato a termine dagli uomini della Polizia di Stato in Friuli.

LA RIFLESSIONE

La nostra provincia ha cominciato a confrontarsi direttamente con il virus con il primo positivo, alla fine del mese di febbraio ha ricordato ieri il questore di Udine, Manuela De Bernardin Stadoan - l'incidenza sulla delittuosità e sull'ordine e sicurezza pubblica è stata significativa ed ha cambiato sostanzialmente non solo il modo di lavorare e l'approccio alla collettività delle forze di polizia, ma anche gli obbiettivi e la finalità di molti dei servizi. Complessivamente, nell'ambito dei servizi finalizzati alla verifica del rispetto delle misure di contenimento messi in campo da tutte le Forze di Polizia e dalle Polizie Locali in provincia di Udine con 4.134 pattuglie, sono state controllate 182.124 persone e 46.396 esercizi commerciali. Tranne un breve periodo in primavera di chiusura degli sportelli di alcuni uffici, la Questura e dei Commissariati di Tolmezzo e Cividale hanno proseguito la loro attività di prevenzione, repressione, di polizia amministrativa, a cui hanno aggiunto il complesso dei servizi di vigilanza e controllo, di concerto e in collaborazione con le altre forze di polizia e le polizie municipali, al fine di garantire la sicurezza di tutta la collettività e il rispetto delle misure di contenimento ha aggiunto. Con l'estate si sono affacciati alcuni timidi tentativi di ritorno ad una quasi normalità, che per la provincia di Udine negli anni passati significava grandi concerti e manifestazioni sportive e di intrattenimento di grande respiro, ma il ferragosto ha riportato la consapevolezza che la criticità non era finita. E non lo è ancora ha concluso il Questore. Nei periodi di lockdown si è registrata la diminuzione di molte tipologie delittuose e in taluni casi il totale azzeramento: 2 omicidi, 4020 furti, 864 furti in abitazione, 71 maltrattamenti in famiglia, con picchi segnatamente nei mesi di marzo, aprile e dicembre. Significativo calo anche delle rapine (68), e dei reati di violenza sessuale (29). 53.343 le persone controllate nel 2020, 1206 denunciate e 179 arrestate. La delittuosità è stata tenuta sotto controllo attraverso l'attività preventiva di controllo del territorio, svolta principalmente dall'U.p.g.s.p. della Questura e dei Commissariati di Tolmezzo e Cividale e dall'attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile e dalle Squadre di Polizia Giudiziaria dei Commissariati. Significativo è stato l'apporto di altri Reparti aggregati. Costante è rimasto il numero delle pattuglie della Volante presenti sul territorio, attestatosi sul 2,8 volanti per turno: 4.121 gli interventi eseguiti, 70 arresti, 576 persone indagate e 28.000 controllate nell'anno. Sempre di grande rilievo è l'attività messa in campo dalla Squadra Mobile per la ricerca e la cattura di latitanti, soprattutto all'estero. Nel 2020 sono stati rintracciati all'estero 21 latitanti, tra cui una cittadina croata che deve scontare la pena di 21 anni di reclusione per innumerevoli condanne per furto. La Questura di Udine in questo settore è ai vertici nazionali. Sempre attenta alle dinamiche dei reati di genere, la Squadra Mobile nel corso dell'anno ha eseguito 15 misure cautelari di allontanamento dalla casa familiare di soggetti maltrattanti, con contestuale divieto di avvicinamento alla parte offesa.

