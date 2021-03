VERIFICHE

UDINE Uomini in divisa, cani antidroga, droni. Poderoso spiegamento di forze, in stile Operazione Magnolia del marzo 2019, nel pomeriggio di ieri tra Borgo Stazione e la salita del Castello a Udine, a seguito di una vasta operazione congiunta della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, finalizzata prevalentemente alla prevenzione e repressione dei reati di spaccio delle sostanze stupefacenti. Circa un centinaio gli uomini che per diverse ore hanno battuto a tappeto le vie del quartiere delle Magnolie, bloccando di fatto l'accesso alle auto tra via Roma, via Leopardi e viale Europa Unita, nonché in altre aree cittadine interessate nelle ultime settimane da diversi fenomeni di spaccio, risse, degrado che hanno destato molta preoccupazione tra i cittadini, soprattutto perché colpisce sempre più spesso le fasce d'età più giovani. L'attività di ieri trae origine da una investigazione più ampia condotta dal personale della Squadra Mobile della Questura di Udine e dai militari del Reparto operativo-Nucleo investigativo del Comando provinciale Carabinieri di Udine. Alle operazioni di controllo del territorio hanno partecipato oltre alle unità di pronto impiego della Polizia e dei Carabinieri, anche le pattuglie della Guardia di finanza e della Polizia locale, nonché personale specializzato delle unità cinofili dei Carabinieri. Contestualmente all'attività antidroga, è stato impiegato anche il personale del Nas e del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri, per effettuare mirati accertamenti di rispettiva competenza riguardanti la salute pubblica, il rispetto delle normative anti Covid e giuslavoriste. L'operazione si colloca nella ordinaria attività di controllo del territorio che le Forze di polizia di Udine normalmente attuano nella zona prendendo spunto anche da segnalazioni da parte dei cittadini riguardo attività di spaccio e degrado sociale in diversi punti del centro urbano. Il bilancio dell'attività che ha portato al fermo di alcune persone e al ritrovamento di alcuni quantitativi di droga, verrà reso noto oggi. Nel frattempo è arrivato il plauso delle istituzioni: L'azione coordinata delle forze di polizia concretizza una risposta forte dello Stato rispetto alle richieste di maggiore sicurezza, pervenute dai cittadini e dalle istituzioni locali. Complimenti alle donne e agli uomini in divisa che, con grande abnegazione e coraggio, si impegnano quotidianamente in azioni di prevenzione e di contrasto dell'illegalità ha affermato ieri il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Mauro Bordin. A questo tipo di operazioni - continua Bordin -, occorrerebbe a supporto anche un sistema meno garantista per punire in modo esemplare chi pensa di poter spacciare materiale stupefacente nelle nostre città e ai nostri giovani. Non più tardi di due giorni fa, ho effettuato un sopralluogo in via Roma e via Leopardi con il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, e agli amministratori comunali Alessandro Ciani, Francesca Laudicina, Paolo Foramitti ed Elisabetta Marioni, per un proficuo confronto su tanti temi che vedono il Comune e la Regione lavorare insieme.

