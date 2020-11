AMBIENTE

TRIESTE «L'attenzione per il territorio e la valutazione delle situazioni di eventuale rischio idrogeologico sono alcuni degli elementi portanti dell'azione della Regione per il settore dell'ambiente, specie nelle aree più delicate come la montagna. Per questo, sentiti i sindaci dei Comuni che ne avevano fatta richiesta per mettere in sicurezza il territorio e i tecnici, abbiamo stanziato gli importi necessari per consentire di operare interventi adeguati a difesa dei centri abitati e delle strade da fenomeni franosi e per il monitoraggio degli stessi. La prevenzione consente di scongiurare e limitare i pericoli, ma anche di risparmiare le maggiori risorse che servirebbero qualora dissesti e frane dovessero verificarsi».

Lo ha evidenziato l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale del provvedimento che assegna a 4 Comuni della montagna friulana 395mila euro per realizzare delle opere di difesa da fenomeni franosi e dalla caduta di massi, opere di rilevanza comunale e di un intervento in delegazione amministrativa inter soggettiva. In particolare, ai Comuni di Vito D'Asio e Sappada andranno rispettivamente 115mila e 140mila euro, al Comune di Chiusaforte 100mila euro, a integrazione dello stanziamento già assegnato per un intervento di difesa da caduta massi in località Sella Nevea, altri 40 mila euro andranno al Comune di Forni Avoltri, per un servizio di monitoraggio in località Sigilletto.

Regione, Comando Gruppo Tutela Ambientale del Carabinieri e Arpa hanno siglato un protocollo d'intesa per migliorare l'efficacia dei controlli e della vigilanza in materia di tutela ambientale su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia. Ieri c'è l'approvazione odierna da parte della Giunta regionale della delibera che getta le basi per questo nuovo accordo di collaborazione. «La legge regionale 12 del 2009 - ricorda Scoccimarro - contempla la possibilità di promuovere, anche in raccordo con Arpa, iniziative sinergiche di prevenzione e di controllo ambientale, attivando strumenti in grado di favorire un efficiente coordinamento delle diverse attività. Tra queste possibilità - sottolinea l'assessore - si autorizza la Regione a concedere alle Amministrazioni statali finanziamenti per l'acquisto o il nolo di beni necessari all'ottimizzazione dei sistemi di controllo ambientale, per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione nel Friuli Venezia Giulia, nonché per le spese di gestione e di manutenzione dei beni in dotazione».

Al Noe di Udine andrà un finanziamento per la struttura regionale dell'Arma di 100mila euro: 30mila euro destinati a spese correnti, 70mila euro per coprire costi in conto capitale necessari a realizzare alcune importanti infrastrutture di telecomunicazione da collocare sul territorio regionale»

