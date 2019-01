Contro le auto in centro 250 firme in una mattinata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROTESTAUDINE Sfondano quota 1.700 le firme raccolte dal comitato autostoppisti di Udine, che si batte contro il ritorno delle auto in centro città e, per questo, si appresta a proporre un referendum.Sotto le festività natalizie, il gruppo, affiancato dalla Fiab Abicitudine e da Legambiente Fvg, ma anche da Arci Udine e Pordenone e Climazione, aveva raccolto quasi 1.500 sottoscrizioni. Ieri, al mercato di viale Vat, come spiega Ivano Marchiol del comitato autostoppisti, «siamo arrivati a quasi 250 firme in una sola mattinata. Ormai siamo...