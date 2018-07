Contro la peste della cimice asiatica si muove Roma per arginare i danni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Il Governo metta in campo misure urgenti per arginare la «peste» rappresentata dalla cimice asiatica in Friuli Venezia Giulia e in altre regioni del Nord. «Il fenomeno si presenta particolarmente di rilievo e non è pensabile che se ne possa affidare la risoluzione alle regioni sollevando in questo modo il Governo da ogni tipo di responsabilità». È questa la sintesi dell'interrogazione che ieri la deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia, Sandra Savino, ha presentato al ministro delle Politiche agricole, facendosi...