Contro l'azzardo giochi da tavolo nei locali e bollini per i bar virtuosi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PIANO REGIONALEUDINE Promuovere una cultura del gioco positiva disincentivando l'uso di macchinette per il gioco d'azzardo. Sono queste le azioni per cui il Comune di Udine è risultato vincitore di un progetto presentato nell'ambito del Piano operativo regionale 2017gioco d'azzardo patologico e che sarà quindi finanziato con 50mila euro. Il bando era rivolto a tutti i Comuni e le Uti del Friuli Venezia Giulia e prevedeva complessivamente l'importo di 100mila euro.L'idea che dà vita al progetto, denominato The Smart Play La mossa giusta,...