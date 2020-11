CONTRIBUTI

UDINE Fra il decreto Rilancio e i due provvedimenti per i Ristori, in Fvg sono arrivati quasi 170 milioni di euro di contributi a fondo perduto, secondo i dati aggiornati al 25 novembre resi noti dalla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate. Per la parlamentare (ed ex presidente della Regione) Debora Serracchiani (vedi altro articolo), il segno tangibile dell'impegno «straordinario» del governo, anche per la nostra regione. Ma Confcommercio Fvg ribadisce che i primi interventi avrebbero dovuto essere più rapidi e gli ultimi hanno una platea «molto limitata». Con il decreto di fine estate sono stati erogati in Fvg 135,04 milioni a fondo perduto per 49.208 istanze. Quasi metà dei beneficiari (23.672) in provincia di Udine, dove sono planati 63,7 milioni. Segue Pordenone con 13.393 istanze (e 38,19 milioni), Trieste con 7.156 e Gorizia con 4.987. I dati sui due decreti Ristori pubblicati dalle Entrate riguardano invece i pagamenti erogati direttamente in via automatica dall'Agenzia a chi in precedenza aveva ricevuto il contributo a fondo perduto con il decreto Rilancio (quindi senza bisogno di presentare una nuova domanda). Nel dettaglio, in regione con il Ristori uno sono stati erogati 33,99 milioni a fondo perduto, con 6.823 pagamenti, metà dei quali (3.308) in provincia di Udine, dove sono arrivati 16,12 milioni. Seguono il Pordenonese (1.369 attività, 6,77 milioni), Trieste (1.314, 6,64 milioni) e Gorizia (832, 4,46 milioni). I contributi a fondo perduto del Ristori bis già erogati sono stati invece in regione 1,29 milioni per 600 beneficiari. Anche in questo caso Udine fa la parte del leone con 255 e 0,56 milioni, mentre Pordenone è a 167 pagamenti e 0,37 milioni, Trieste a 103 (0,2 milioni) e Gorizia a 75 (0,16 milioni).

L'ASSESSORE

L'assessore regionale Sergio Emidio Bini ricorda che la regione sta facendo al meglio la sua parte per aiutare le realtà colpite dalla crisi covid e dalle restrizioni: «Siamo fra le prime tre regioni in Italia ad aver messo a disposizione oltre 55 milioni, senza considerare i 24,6 che metteremo a disposizione per l'inizio dell'anno. Per la fase emergenziale anche il Governo ha fatto scelte corrette - concede Bini -. Quando arrivano i soldi alle imprese, non mi interessa che colore hanno. L'importante è che arrivino». Ma, aggiunge, «noi non siamo da meno come Fvg. Entro mercoledì prossimo 10mila aventi diritto avranno nei propri conti correnti i soldi dei ristori regionali per un totale di 14 milioni. Già oggi (ieri ndr) o domani al massimo (oggi ndr) parte dei codici Ateco degli artigiani, circa 1.350 domande, riceveranno i nostri contributi. La prossima settimana se ne aggiungeranno altri».

CONFCOMMERCIO

Primi interventi - con il decreto Rilancio - con erogazione al rallentatore. Ultimi bonus rapidi ma per pochi. È questa, in sintesi, la posizione di Confcommercio Fvg espressa dal direttore Massimo Giordano. «Il primo intervento, con il decreto Rilancio, avrebbe dovuto essere molto più tempestivo. Le imprese hanno avuto una bastonata non indifferente a causa del lockdown. La ripresina di quest'estate andava sostenuta in modo maggiore dal Governo». Inoltre, «molte imprese stanno ancora attendendo quei contributi». Se quindi con il provvedimento agostano, «i primi interventi andavano fatti in modo più rapido e più massiccio», con i due Ristori, invece, la velocità di marcia (complice l'automatismo) è migliorata e «di primo acchito sembrano più rapidi» ma, nota Giordano, «la platea delle imprese beneficiarie è molto limitata, perché riguarda solo le realtà chiuse, mentre il danno è purtroppo per tutte». Inoltre c'è un'incognita. «Non sappiamo ancora l'onda lunga fino a quando arriverà». Giordano non può non fare un paragone con i bonus regionali. «In agosto la Regione ha stanziato 35 milioni a fondo perduto e in 40 giorni sono stati liquidati, mentre con il decreto nazionale molte imprese stanno ancora attendendo. Noi e gli artigiani, attraverso il Cat e il Cata, siamo stati uno strumento. In 40 giorni è stato fatto il bando, sono arrivate le domande, che sono state istruite e liquidate. Un intervento molto rapido».

Camilla De Mori

