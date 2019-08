Contributi scolastici per i materiali Ne beneficeranno oltre mille alunni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I BUONIUDINE Sono quasi 1.100 gli alunni delle scuole udinesi che, per l'anno scolastico 2019/2020, beneficeranno dei buoni per l'acquisto di materiali scolastici, grazie al lascito Fior Benvenuto Elia. Il Comune di Udine aveva destinato in totale 100mila euro, di cui 50mila per gli alunni delle scuole elementari e altrettanti per quelli delle secondarie di primo grado. Per quanto riguarda i primi, a farne richiesta sono stati 894 bambini: 250 sono gli esclusi (a causa dell'esaurimento dei fondi) mentre i beneficiari saranno 644, che...