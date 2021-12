SPORT

UDINE La Regione ha stanziato un contributo di 99.814,30 euro a vantaggio dell'Asd Tiro a volo di Porpetto per la manutenzione straordinaria degli spazi dove svolge l'attività sportiva. 79.867,0 euro vanno invece all'Unione nuoto Friuli Srl di Campoformido per la manutenzione straordinaria delle aree utilizzate e la copertura della piscina, mentre 99.990,00 sono destinati all'Europa Baseball Club per la manutenzione straordinaria degli impianti e l'illuminazione del campo da baseball e softball, 79.929,60 alla Reattivo (Società sportiva dilettantistica Srl di Muzzana del Turgnano) per la manutenzione straordinaria dei servizi di supporto e igienici degli spogliatoi e degli spazi dedicati all'attività sportiva, 79.733,01 alla Polisportiva Orgnano (Associazione dilettantistica di Basiliano) per la manutenzione straordinaria della pista di pattinaggio, i settori riservati al pubblico e i percorsi di accesso, nonché 103.467,67 euro alla Polisportiva Ermanno Lizzi Asd di Udine per la manutenzione straordinaria dei servizi di supporto e la realizzazione delle scale di emergenza della piscina-palestra Tomadini. Lo comunica in una nota il capogruppo della Lega nel Consiglio regionale del Fvg, Mauro Bordin, ricordando di aver presentato con il sostegno di tutto il suo Gruppo l'emendamento alla manovra di Assestamento di luglio, volto a creare la misura contributiva con uno stanziamento complessivo di 1,5 milioni di euro. Si tratta - spiega l'esponente del Carroccio - di alcuni dei contributi in graduatoria concessi dalla Regione in base a priorità riguardanti gli impianti sportivi che potevano essere stati sede di competizioni o manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o internazionale nel triennio 2018-19-20 e inseriti nei calendari ufficiali federali delle rispettive discipline sportive o nei quali si svolgessero attività sportive destinate a soggetti disabili o ad atleti tesserati nati dal 2001 in poi.

