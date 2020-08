SOLITUDINE

TRIESTE Molto dipenderà dai fondi che la futura legge avrà a disposizione, ma ieri maggioranza e opposizione in Consiglio regionale si sono trovate d'accordo sul fatto che urga prevedere azioni per contrastare la solitudine in ogni fascia d'età, con particolare attenzione per gli adolescenti, compresi tra i 12-19 anni, e per gli ultra 65enni. Una solitudine che, è un altro degli elementi condivisi, si combatte aumentando la resilienza personale e collettiva, oltreché ampliando e rafforzando le reti che possono favorire una buona socialità. Anzi, «una nuova cultura delle relazioni umane». La convergenza si è avuta in III Commissione consiliare dove il vice presidente della Regione e assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, ha dato il via libera all'integrazione tra il disegno di legge proposto in materia dalla Giunta e la proposta di legge che ha come primo firmatario Furio Honsell (Open Fvg), esponente di minoranza. Il testo integrato tornerà in Commissione il 31 agosto per l'approvazione, prima di passare all'Aula.

L'ACCORDO

Nel corso dei lavori di ieri, però, si è raggiunto l'accordo politico e contenutistico, con alcune importanti condivisioni da parte della Giunta, presupposto perché la progettualità trovi poi i voti favorevoli in Consiglio e sia messa in pratica attraverso atti amministrativi. Riccardi ha, per esempio, «confermato la disponibilità» attraverso specifico emendamento «a sostenere l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione digitale rivolti in particolare agli anziani, sia per favorire l'inclusione sociale, sia per agevolare la fruizione di progetti di telemedicina». Per quanto facile da utilizzare possano essere i dispositivi e le applicazioni, infatti, è pressoché certo che la telemedicina richieda una minima alfabetizzazione digitale, soprattutto in quella fascia d'età in cui si concentra la cronicità, per la quale la medicina a distanza può risolvere molti problemi legati agli spostamenti. Il nuovo testo di legge si è sviluppato a partire dall'iniziativa della Giunta che, con proprio disegno di legge, ha ritenuto opportuno integrare norme regionali esistente la 22 del 2014 e l'articolo 9 della legge 15/2014 in favore dell'invecchiamento attivo. Con la proposta di legge 11, Honsell aveva concentrato la sua attenzione sulla prevenzione del fenomeno della solitudine ad ampio spettro, intendendo con quel termine ogni situazione di esclusione, disconnessione e marginalizzazione sociale e civile per origini o cause collegate alla condizione personale anagrafica, sociosanitaria, economica e culturale.

RETI DI COMUNITÁ

Condizioni che la norma cercherà di prevenire e contrastare «promuovendo le reti di comunità e di cittadinanza attiva e le iniziative del volontariato sociale rivolte in particolare ai soggetti esposti al rischio di marginalizzazione ed esclusione sociale, al fine di promuovere una nuova cultura delle relazioni umane che favorisca una maggiore resilienza personale e collettiva». La legge riguarderà di fatto quasi tutta la popolazione, perché oltre alla classe d'età 12-19 e a quella over 65 anni, è citata anche quella dei soggetti adulti, compresi tra i 19 e i 65 anni. La programmazione sarà triennale, con relazione annuale sui risultati ottenuti. Tra i soggetti attuatori saranno compresi Comuni, singoli o aggregati, aziende sanitarie, scuole, università, comprese quelle della Terza età, enti di ricerca e formazione, associazioni, terzo settore e privati. In sede di discussione si è trovato accordo anche sulla «necessità di una copertura finanziaria in grado di garantire la piena applicazione della norma» e sulla sua «emergenza attuativa». I prossimi passi diranno se si andrà in questa direzione.

Antonella Lanfrit

