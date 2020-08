L'EVENTO

UDINE È scattato il conto alla rovescia per lo svolgimento della sofferta 103. edizione del Giro ciclistico internazionale d'Italia. Già prevista per maggio - mese consueto per la corsa della maglia rosa riservata ai Professionisti aveva anch'essa dovuto subire le conseguenze dei provvedimenti anti-pandemia da coronavirus.

Le nuove date sono previste dal 3 al 25 ottobre prossimo. Tante difficoltà sono state affrontate anche da Enzo Cainero, il manager udinese che dall'inizio del Duemila è diventato il referente in Friuli Venezia Giulia degli organizzatori de La Gazzetta dello Sport Rcs. Adesso che la situazione pare delineata, Cainero può elaborare nuovamente il programma preparatorio dei tre giorni in cui il Giro sarà in regione: 18 ottobre (tappa Base area Rivolto-Piancavallo); 19 ottobre (giornata di riposo), 20 ottobre (tappa Udine-San Daniele del Friuli). Tre giornate destinate a catalizzare l'attenzione generale del mondo sportivo ed a fungere da promozione della immagine del Friuli Venezia Giulia (tante, ad esempio, le ore di trasmissione televisiva che verranno dedicate). Cainero sta rimettendo in sesto i tasselli del suo impegno e, fra i primi, figura la presentazione ufficiale della tre giorni. Che avverrà sul piazzale del Castello di Udine nella serata di lunedì 7 settembre (ore 20). Il programma rimane in via di definizione ma si sa che, a fianco di autorità, ospiti, ciclofili, come ospiti d'onore ci saranno piloti e tecnici della Pattuglia acrobatica nazionale. La partenza di una tappa dalla base delle Frecce Tricolori presso Codroipo rimane un passaggio caratterizzante della prossima edizione, e anche della stessa storia del Giro d'Italia, per ciò che questa squadra dell'Aeronautica Militare italiana significa per i sentimenti del Paese che sa rappresentare così bene in ogni parte del mondo. Anche il via da Rivolto, in origine previsto come un momento altamente spettacolare ed affollato, subirà inevitabilmente dei ritocchi dovendo adeguarsi ai protocolli sanitari anti-virus indispensabili per la salvaguarda della pubblica salute. Stesso discorso per gli eventi di contorno che in varie località (Villa Manin, Codroipo, Aviano, Udine, San Daniele ed altre) vorrebbero allestire per salutare la carovana rosa e gli sportivi di ogni parte d'Italia.

Paolo Cautero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

