Contatori piombati sedici famiglie da giovedì senza gas e acqua calda

IL CASOUDINE Sedici famiglie in via Cimolais da giovedì scorso si sono viste piombare i contatori del gas. Niente acqua calda, niente cucina. Atto doveroso da parte della società del gruppo Hera, dopo aver rilevato una perdita di gas dal collettore che immette l'aeriforme a ben 16 unità, ma il disagio è evidente. 16 famiglie che si ritrovano di punto in bianco senza la possibilità di usare i fornelli per cucinare e l'acqua calda per lavarsi. Famiglie con bambini piccoli e anziani. La messa in sicurezza dell'impianto innanzitutto....