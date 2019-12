Contarena, cinque licenziati intentano un contenzioso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAUDINE Cinque persone, fra «baristi, camerieri, aiuto cuoco e lavapiatti», «hanno dato inizio ad una procedura di contenzioso, con lo studio Tutino di Udine, per rivendicare le proprie competenze economiche professionali» verso la Srl Spritz Time che gestisce il Contarena di Udine. Ne dà notizia lo studio Tutino. «I dipendenti, tutti licenziati per giusta causa - prosegue la nota siglata dagli ex lavoratori e veicolata dallo studio - sono ora in disoccupazione Naspi» perchè non avrebbero, secondo la nota, «visto saldati i...