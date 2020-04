La piccola comunità di Socchieve, la prima a fare i conti in montagna con il coronavirus, piange la sua prima vittima. È Alessandra Meda, 77enne originaria di Treviso ma legata al paese carnico di cui è originario il marito, Renzo Parussatti. La donna è mancata la sera di giovedì 2 aprile in ospedale a Udine, dove era ricoverata a seguito delle complicanze dovute al contagio. La pensionata, che risiedeva nella città della Marca, aveva raggiunto l'abitazione di famiglia in Carnia dai primi di febbraio, precedentemente al divampare dell'emergenza, e stava trascorrendo alcune settimane di villeggiatura come spesso faceva nella frazione di Mediis. Il 19 marzo scorso il coronavirus aveva fatto la sua comparsa nel paese della Val Tagliamento (conta circa 900 abitanti in otto frazioni) con il primo caso di positività, poi allargatosi ad altre cinque persone, tra cui la farmacista, ricoverata in ospedale a Udine. A seguire anche il medico di base si era posto in quarantena domiciliare, perchè aveva avuto contatti con alcuni dei positivi. I casi giorno dopo giorno sono saliti a nove, con 11 quarantene. Il contagio potrebbe essere arrivato da fuori regione. «Fino ai primi giorni di marzo aveva raccontato il sindaco Coriglio Zanier avevamo aperto in paese diversi cantieri dove lavoravano maestranze provenienti dal Veneto e dal sud Italia». Dopo il primo test positivo sono stati presi tutti i provvedimenti isolando le persone a rischio di contatto, familiari e gli eventuali collaboratori della farmacista. Il 29 marzo la prima notizia positiva, la dimissione dall'ospedale di una delle tre persone ricoverate in seguito all'infezione. Ieri, invece, l'annuncio della morte della signora Alessandra. «Immenso dolore e tristezza nel cuore, una notizia che mai avrei voluto dare ha dichiarato il sindaco - Vogliamo ricordare Alessandra come era, sorridente e felice nel raggiungere il nostro paese e partecipe della vita della nostra piazza. La ricorderemo sempre con grande affetto».

