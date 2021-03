IL BOLLETTINO

PORDENONE E UDINE Scende e quasi si dimezza il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia, ma allo stesso tempo schizza a 77 pazienti l'occupazione delle Terapie intensive della regione, con l'ospedale di Udine che rimane l'epicentro della terza ondata. È il bilancio della giornata di ieri.

Si parte dal contagio. Il tasso di infezioni sui tamponi è sceso dall'11 al 6,5 per cento. È merito dei tanti tamponi effettuati ieri, cioè 10.272. I casi riscontrati sono stati 672, 466 dei quali in provincia di Udine, che si conferma l'area più colpita. I totalmente guariti sono 66.810, i clinicamente guariti 2.591, mentre quelli in isolamento risultano essere 14.167. Un focolaio di cinque positivi interessa il gruppo squadra del Pordenone Calcio, in Serie B, come riferiamo nelle pagine di sport.

IN CORSIA

Salgono di sette pazienti le Terapie intensive del Friuli Venezia Giulia. Già lunedì era stato toccato il livello massimo con 70 pazienti ma ieri c'è stata una nuova crescita importante di malati gravi. L'occupazione ha superato per la prima volta il 40 per cento della disponibilità. Due pazienti in meno, invece, nelle Medicine, che ora contano 530 ricoveri.

I DECESSI

Quindici le vittime segnalate nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia, sei delle quali nella provincia di Udine. In provincia di Pordenone il decesso della persona più giovane riguarda il 66enne Luciano Marzocchi, residente a Porcia ed ex calciatore della Sacilese. La sua storia è raccontata nelle pagine di provincia dell'edizione di Pordenone. A Clauzetto addio alla 99enne Giacinta Corrado, mentre a Caneva non ce l'ha fatta un uomo di 87 anni.

IL RESOCONTO

Nel settore delle residenze per anziani non sono stati rilevati casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre risulta un contagio tra gli operatori sanitari all'interno delle stesse. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un terapista e di un infermiere; nell'Azienda sanitaria Friuli occidentale di un infermiere.

LA RICHIESTA

«Deliberare la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, a prescindere dalle dimensioni e dalla categoria merceologica di vendita, almeno nelle giornate festive e nelle domeniche». È la richiesta avanzata alla Regione dai sindacati di categoria del commercio Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, assieme alle rispettive segreterie confederali. «Nel 2020 si legge nella nota unitaria qui allegata la scelta di chiudere i supermercati si rivelò una misura responsabile e utile, garantendo un minimo indispensabile riposo agli addetti di settore e contribuendo inoltre a limitare gli spostamenti, con maggior beneficio della collettività e senza precludere la fornitura di beni di prima necessità, garantita durante la settimana».

