Le persone attualmente positive al Covid-19 in Friuli Venezia Giulia sono 726 (una in più rispetto a ieri). Sei pazienti sono in terapia intensiva, mentre 18 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi, il cui totale rimane a 351. Ieri sono stati rilevati 2 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.610: 1.597 a Trieste, 1.538 a Udine, 1.033 a Pordenone e 424 a Gorizia, alle quali si aggiungono 18 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.533, i clinicamente guariti sono 5 e le persone in isolamento 697. I deceduti sono 198 a Trieste, 77 a Udine, 69 a Pordenone e 7 a Gorizia. Intanto, un carico con 2mila termometri a infrarossi e 50mila mascherine certificate provenienti dalla Cina è stato sbarcato a Ciampino e attende la definizione delle pratiche di sdoganamento per giungere dal Lazio alla sede della Protezione civile regionale a Palmanova. È stato reperito dai corregionali all'estero, che avrà come destinatarie finali le società sportive dilettantistiche del Fvg, secondo gli accordi siglati tra l'Ente Friuli nel mondo, l'Amministrazione regionale e il Coni Fvg.

