IL FOCOLAIOUDINE Il carcere di Udine è in quarantena: una quindicina di detenuti si sono contagiati nel giro di due settimane, alcuni si stanno negativizzando ma la preoccupazione, in una casa circondariale che nei giorni scorsi è arrivata a toccare fino a 140 presenze, è grande. Sono stati sospesi i colloqui e le attività. Bloccati i nuovi ingressi, che vengono dirottati anche in Veneto. A farsi sentire, con una lunga lettera fatta...