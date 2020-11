IL BOLLETTINO

PORDENONE E UDINE La curva del contagio concede un po' di fiato al Friuli Venezia Giulia. Ieri, con meno tamponi (6.024 contro i 7.258 di sabato), sono calati anche i nuovi casi, che sono stati 675 contro i 1.043 delle 24 ore precedenti. Si è tornati sotto i mille contagi dopo tre giorni. Dei 675 casi di ieri, inoltre, 109 sono figli di tamponi arrivati dai privati e riferiti ai giorni precedenti. L'incidenza del contagio sui test è scesa dal 14 all'11,21 per cento. In calo anche i decessi giornalieri: sabato erano stati 25, ieri 13. Il dato negativo è rappresentato dai ricoveri, che hanno ripreso a correre. Non tanto in Rianimazione, dove il conto è salito solo di un paziente (56 posti occupati), quanto nell'Area medica, dove un aumento di 36 unità ha fatto di nuovo rialzare la curva. I totalmente guariti sono 10.719, i clinicamente guariti 242 e le persone in isolamento 12.450.

I DECESSI

Delle 13 vittime di ieri, quattro sono state registrate in provincia di Pordenone. A Cordenons è morta la 74enne Giuseppina Ciancimino, mentre a Caneva non ce l'ha fatta l'86enne Luigi Vallin. A Meduno ha perso la vita un 80enne mentre a Fiume Veneto è stato registrato il decesso di un uomo di 72 anni, Giuseppe Domenico Martufi. In provincia di Udine sono morti una donna di 95 anni di Codroipo, una donna di 93 anni di Martignacco, un uomo di 90 anni di Codroipo, un uomo di 89 anni di Pagnacco deceduto in ospedale, un uomo di 86 anni deceduto in una casa di riposo e un uomo di 66 anni di Remanzacco. Infine a Trieste deceduti un uomo di 94 anni, uno di 89 anni e una donna di 78 anni.

IL RESOCONTO

L'ex prefetto di Udine (ora a Venezia) Vittorio Zappalorto si è aggravato ed è stato ricoverato in Terapia intensiva a Mestre (Ve). È esteso il focolaio alla Casa del clero di Udine, dove 20 ospiti su 26 sono positivi al Coronavirus. La struttura accoglie preti anziani. Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 36 casi di persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari che sono risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale nove. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di sette infermieri, tre Oss, un impiegato e un tecnico; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di quattro infermieri, un terapista della riabilitazione, un amministrativo e un medico; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di due infermieri, un amministrativo e un tecnico. Da rilevare inoltre il caso di un medico al Burlo di Trieste. Infine da registrare le positività al virus di 75 migranti nel territorio di Gorizia e uno in quello di Udine e di due persone rientrate dall'estero (Albania e Canarie).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA