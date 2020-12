IL QUADRO

UDINE Nella giornata in cui il Governo ha finalmente chiarito che cosa si potrà o non si potrà fare nelle festività natalizie, il Friuli Venezia Giulia segna una netta diminuzione dei ricoveri ospedalieri con 29 posti liberati tra i reparti di infettivologia e covid (attualmente 601) mentre le terapie intensive risalgono di due unità, a 59. La percentuale dei nuovi contagi invece aumenta leggermente a 9,68% con 753 positivi rilevati su 7.781 tamponi effettuati (cifra comunicata a livello nazionale anche se dalla Regione è arrivata la precisazione che in ragione della trasmigrazione dei dati in nuovi server, il valore di giornata dei test eseguiti è ancora in corso di aggiornamento). In questo quadro, si intensificano i controlli anti-resse, con i varchi in centro a Udine per il contingentamento degli accessi.

Sono stati 33 i decessi da Covid-19, di cui uno afferente al 29 novembre. Di questi 23 sono stati registrati in provincia di Udine, tre nel Pordenonese, cinque a Gorizia e 2 a Trieste, con il bilancio complessivo dall'inizio della pandemia che ha toccato quota 1.399 vittime. 418 a Trieste, 608 a Udine, 284 a Pordenone e 89 a Gorizia. A Udine e nell'hinterland in particolare si piange la scomparsa del dottor Vincenzo Laspina, medico di famiglia dal 1976 al 2006 a Pradamano e poi altri paesi della provincia, curando migliaia di friulani per quasi quarant'anni. Si è spento all'età di 84 anni, vinto dal coronavirus in ospedale, a San Daniele, dove era ricoverato da circa due settimane, dopo essere risultato positivo.

GLI ALTRI NUMERI

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 43.559, di cui: 9.317 a Trieste, 19.446 a Udine, 9.088 a Pordenone e 5.168 a Gorizia, alle quali si aggiungono 540 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 14.390 (+534). I totalmente guariti sono 27.770 (+186) mentre i clinicamente guariti 639. Le persone in isolamento risultano essere 13.091. Il nuovo monitoraggio a cura dell'Iss per la settimana da 3 al 13 dicembre conferma il Friuli Venezia Giulia in fascia gialla con l'indice Rt sceso come annunciato ieri a 0,7. Ma «si osserva per la prima volta un segnale di controtendenza nella trasmissibilità rispetto alla settimana precedente nell'intero Paese, con ritorno di tre Regioni ad una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2 (Lazio, Lombardia e Veneto)».

I FOCOLAI

Nel dettaglio dei dati, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 35 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 27. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di dodici infermieri, un medico, sette Oss, un amministrativo e un tecnico; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di due infermieri, un Oss e un autista; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di due infermieri, un medico e un terapista; al Burlo, un Oss e uno psicologo.

SHAURLI

«Mentre intorno al Friuli Venezia Giulia ci sono Regioni e Stati che prendono iniziative per prevenire la terza ondata, qui Fedriga ha preferito delegare al Governo le scelte difficili, salvo porre paletti, dettare condizioni e naturalmente lamentarsi». A dirlo ieri il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli a proposito delle misure di prevenzione e contenimento del covid emerse nella riunione tra il Governo e le Regioni. «Volendo, poteva dare lui certezze a famiglie e esercenti, e poteva dare anche il sostegno economico per affrontare eventuali restrizioni. Siamo ancora in una situazione estremamente pesante, e ognuno dovrebbe fare la sua parte», ha concluso.

OLTRE CONFINE

L'Austria, per frenare la pandemia, va verso il terzo lockdown totale, dopo quello in primavera e quello a novembre. Il governo di Vienna ieri pomeriggio si è confrontato in videoconferenza con i lander per fermare nuovamente l'intero paese dal 27 dicembre al 10 gennaio. Chiuderanno negozi ed esercizi pubblici e ci sarà un coprifuoco di 24 ore al giorno. A questo punto salterebbe - nonostante la resistenza di alcune regioni - anche la riapertura degli impianti sciistici, prevista per il 24 dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA